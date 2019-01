Reddito cittadinanza, Di Maio: "Arrivano i controlli, non ci sarà pietà per nessuno"

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2019 "In un Caf di Palermo un dipendente consigliava alle persone come eludere i paletti del reddito di cittadinanza. Ammesso che questi consigli funzionino, questi consultenti fanno passare un guaio alle persone. Credo sia scandaloso che il furbetto non è chi sia chi prova ad accedere al reddito di cittadinanza, ma un consulente. Ho parlato col comandante generale della Guardia di Finanza, gli ho detto che dobbiamo lavorare il più possibile dando seguito alla legge per contrastare i furbetti. Abbiamo trovato il Caf in questione, si chiama Alpa e sono federati con la Fly Cgil. Nei prossimi giorni a questi signori arriva un accertamento della guardia di finanza. I controlli stanno arrivando. Evitate di cadere nei tranelli di chi vi dice che non ci sono controlli, perché se i controlli arrivano e qualcuno ha commesso un reato non ci sarà pietà per nessuno, si rischiano fino a sei anni di carcere”. Così il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, in diretta Facebook. _Courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev