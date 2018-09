Reddito cittadinanza, Di Maio: nessuno in Italia sotto 780 euro

Roma (askanews) - "Ho visto nel solito quotidiano di rilancio fake news su questi 138 euro. Sono una divisione aritmetica. Il reddito di cittadinanza non dà 780 euro da zero,ma è integrativo del reddito. Chi è sotto soglia noi lo portiamo a 780. C'è un coefficiente familiare che già c'era e assicura il reddito di sopravvivenza a tutti. Nessuno in Italia potrà guadagnare meno o avere una pensione minima sotto i 780 euro".Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, nella conferenza stampa che ha chiuso il Global Forum sulla democrazia diretta, in Campidoglio.