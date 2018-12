(Agenzia Vista) Napoli, 03 dicembre 2018 Reddito cittadinanza, Meloni: "Temo sia una bufala per accaparrare voti in vista delle europee" "Temo sia una bufala per accaparrare voti in vista delle europee". Queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sul reddito di cittadinanza, a margine della sua visita a San Gregorio Armeno, la tradizionale strada dei presepi e dei pastori. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it