Reddito di cittadinanza, Meloni:"Mentono sulla platea e sull'importo, puntano a consenso elettorale"

(Agenzia Vista) Vasto (CH), 04 febbraio 2019 Reddito di cittadinanza, Meloni, mentono, e quando gli italiani se ne accorgeranno saranno gia passate le elezioni europee "Mentono sulla platea e mentono sull'importo, quando la gente se ne accorgerà saranno passate le elezioni europee. Puntano solo al consenso elettorale." Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni in Abruzzo per sostenere la campagna per le regionali del candidato presidente del centrodestra Marco Marsilio, Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev