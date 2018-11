Reddito di cittadinanza, Salvini: se strutturato bene, è utile

Milano (askanews) - "Se strutturato e verificato bene come strumento che reinserisce nel mondo del lavoro, come ad esempio facciamo da tempo in Regione Lombardia, è uno strumento assolutamente utile". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea nazionale della Cna, ha risposto a una domanda sul reddito di cittadinanza, dopo che il presidente dell'Associazione nazionale dell'artigianato e della piccola media impresa, Daniele Vaccarino, aveva criticato la misura nella sua relazione.