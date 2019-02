(Agenzia Vista) Bari, 20 febbraio 2019 Reddito, Meloni: "700 euro al mese? Non li daranno nel frattempo avrete già votato per le Europee" 700 euro al mese? Non li daranno nel frattempo avrete già votato per le Europee". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, durante un comizio in piazza a Bari. Facebook Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it