(Agenzia VISTA) Londra, 04 febbraio 2017 Proseguono le proteste anti-Trump dopo le prime decisione promulgate dal Governo, come il cosidetto Mulsim Ban o il muro che dividera' il confine tra Messuco e Stati Uniti. Anche nella capitale inglese centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il governo Trump. fonte Twitter