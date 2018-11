Regeni, Fico ribadisce: Camera unita su stop relazioni col Cairo

Roma, (askanews) - "Ieri è successa una cosa molto positiva: durante la conferenza dei capigruppo dove c'erano presenti tutti i gruppi politici la mia decisione di sospendere qualsiasi rapporto diplomatico con Il Cairo, con l'Egitto, con il Parlamento egiziano, è stata approvata da tutti all'unanimità con una presa di posizione molto forte dalla Lega, da Forza Italia, dal gruppo misto, dal Pd e da M5s". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, interpellato sul caso Regeni a margine di un convegno all'Accademia dei lincei."Una linea così forte della Camera verso l'Egitto sul caso Regeni - ha osservato - non c'era mai stata fino ad oggi. La Camera è unita in tutte le sue parti per sospendere qualsiasi tipo di lavoro con il parlamento egiziano. Ho avvisato l'ambasciatore al Cairo, ho sentito ieri il ministro degli Esteri su questa questione, quando Conte tornerà dal G20 ne parleremo".Secondo Fico il premier non ha frenato sulla vicenda: "E' una lettura sbagliata secondo me perché - ha spiegato - Conte è al G20, non ci eravamo sentiti e quindi quando gli è stata fatta la domanda, siccome i rapporti con l'Egitto sono tesi, ha detto 'vediamo lunedì così capisco bene che cosa è successo visto che non ci siamo sentiti'".Quanto alla possibilità di richiamo dell'ambasciatore italiano dall'Egitto Fico ha sottolineato: "Questa è una decisione del ministro degli Esteri e del governo, vedremo. Intanto la Camera non farà nessun gruppo di amicizia, nessun protocollo d'intesa, io già lo avevo detto al presidente del parlamento egiziano. Mi interessa molto lavorare su dei protocolli di intesa soprattutto sui diritti umani se si fossero svolte ma non ci sono state quindi interrompiamo i rapporti".