(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2020 Regeni, la madre Renzi ci chiese di andare all'incontro con lui senza il legale Riunita la Commissione d'Inchiesta per fare chiarezza sul caso di Giulio Regeni. In audizione i genitori del ragazzo ucciso in Egitto in circostanze ancora poco chiare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev