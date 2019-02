(Agenzia Vista) Pescara, 11 febbraio 2019 Regionali Abruzzo, Giorgia Meloni arriva al comitato del candidato Marsilio e guarda i primi exitpoll con i sostenitori Dopo i primi exit poll delle regionali abruzzesi, Giorgia Meloni si presenta al comitato del candidato del centrodestra Marco Marsilio, dato in netto vantaggio sugli avversari, per seguire in prima persona la notte elettorale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev