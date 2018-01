(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2018 Regionali Lazio, Parisi io candidato del centrodestra Non ho ricevuto nessuna chiamata Così il leader di 'Energie Per L'Italia', Stefano Parisi, risponde alle indiscrezioni che lo vedono, secondo Silvio Berlusconi, come possibile candidato del centrodestra alla corsa per la Presidenza della Regione Lazio. Il nome di Parisi alle Regionali Laziali potrebbe aprire la porta ad un possibile ingresso nella coalizione di centrodestra anche alle elezioni politiche del 4 marzo, dato che 'Energie Per L'Italia' attualmente risulta fuori dalla coalizione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev