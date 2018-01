(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2018 Regionali Lazio, Parisi Pirozzi Mi auguro non voglia dividere il centrodestra L'ha dichiarato Stefano Parisi, leader della forza politica 'Energie per l'Italia' al termine della giornata che lo vede protagonista per quanto riguarda lo schieramento del centrodestra, alla corsa per la presidenza della Regione Lazio. "Ho ricevuto l'invito di Berlusconi, Salvini e Meloni a candidarmi" ha dichiarato Parisi, che ha poi aggiunto di accettare l'invito con responsabilità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev