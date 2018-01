(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2018 Regionali Lazio, Pirozzi Parisi brava persona ma ha scelto di candidarsi per ottenere una poltrona Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ha annunciato che non si ritirerà dalla corsa per le elezioni regionali del 4 marzo. _Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev