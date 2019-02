Regionali Sardegna, Di Maio: per il governo non cambia nulla

Roma, 25 feb. (askanews) - "Noi siamo positivi perché in questo momento, per la prima volta nella storia della Regione Sardegna, entriamo con diversi consiglieri regionali". Questo il primo commento del vicepremier Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, sui dati che inquadrano un risultato modesto della sua formazione politica alle elezioni regionali sarde."Per noi è un dato importante perché noi non c'eravamo - ha aggiunto Di Maio, ricordando che si tratta comunque di dati ancora non ufficiali - ma non mi stancherò di ripeterlo: è inutile che si confronti il dato delle amministrative con quello delle politiche". Il governo? "Io non vedo nessun problema - ha aggiunto - tra l'altro il governo è al lavoro sui dossier più importanti: non cambia niente".