(Agenzia Vista) Liguria, 12 ottobre 2019 Regionali, Toti: "Fi-Lega non sono d'accordo su Occhiuto? Dialogo meglio dello scontro" "Fi-Lega non sono d'accordo su Occhiuto? Dialogo meglio dello scontro". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti a margine dell'avvio della campagna nazionale 'Io non rischio' sulle buone pratiche e della 1^ edizione della settimana nazionale della protezione civile organizzata da Regione Liguria e dal Dipartimento regionale di protezione civile / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev