(Agenzia Vista) Perugiao, 28 ottobre 2019 Tesei vince le regionali in Umbria: "Ringrazio i cittadini umbri, prova di maturità e coraggio" Vittoria per il centrodestra con la candidata alla Regione Umbria, Donatella Tesei, in testa sugli altri. Così la futura presidente della Regione commentando i primi risultati: "Ringrazio gli umbri che hanno dato una prova di grandissima maturità e di coraggio" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev