(Agenzia Vista) Piemonte, 08 febbraio 2019 Regione Piemonte lancia iniziative contro bullismo e cyberbullismo Per ribadire il no al bullismo il Consiglio Regionale del Piemonte, in collaborazione con la Garante regionale dell'infanzia e il Corecom, ha organizzato un fitto cartellone iniziative che, partite il 5 febbraio scorso, continueranno fino al 15. Dire no al bullismo fuori e dentro le scuole per sensibilizzare non solo i ragazzi, ma l'intera comunità. Per questo Palazzo Lascaris ha ospitato una lunga giornata di incontri, musica e confronto con studenti e genitori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev