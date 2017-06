(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2017 Il segretario del PD, Matteo Renzi, durante la rassegna stampa 'Ore Nove', così Renzi: "Lungi da me fare polemiche con la presidente della Camera, cui va tutta la mia stima e il mio rispetto istituzionale, ma sarebbe giusto rispettare le regole della Camera e non fare gruppi parlamentari con meno di 20 deputati, che non solo aumenta le spese, ma anche la frammentazione politica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev