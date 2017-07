Renzi a platea Pd: potevo coinvolgervi di più ma ora no alibi

Milano (askanews) - "Siete una realtà straordinaria. Potevo coinvolgervi di più in passato. Forse sì. Mea culpa. Ma adesso non avete più l'alibi neanche voi". Lo ha detto, rivolto alla platea dei militanti dei circoli del Pd riuniti a Milano, ilsegretario del partito, Matteo Renzi."Adesso si parte sul serio. Parte un viaggio in treno, perché noi non staremo a inseguire le polemicuzze interne, un viggio capace di andare incontro al cuore delle persone. Chi ha voglia di mettersi in gioco, si metta in cammino, chi ha voglia dipolemizzare sappia che non li seguiremo", ha concluso.