Renzi: alle urne far prevalere le ragioni della speranza su quelle del rancore

(Agenzia Vista) Milano, 14 gennaio 2018 Renzi far prevalere le ragioni della speranza su quelle del rancore Il segretario del Pd, Matteo Renzi, lancia la candidatura alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra di Giorgio Gori all'evento organizzato dal Pd 'Milano: "Gli editorialisti hanno gia' votato, ma c'e' un piccolo particolare, i cittadini ancora no. E come voteranno dipendera' da noi, dobbiamo far prevalere la speranza alle ragioni del rancore" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev