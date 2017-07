Renzi: Ascoltiamo tutti, ma non ci ferma nessuno

(Agenzia Vista) Milano, 01 luglio 2017 "Cosa dico a Pisapia, Bersani? Nulla. Sono pronto a ragionare con tutti, ascoltiamo chiunque, ma sui temi del futuro dell'Italia non ci fermiamo davanti a nessuno. Ci devono dire sul merito delle questioni se è giusto un euro in cultura e uno in sicurezza, cosa pensano del bonus cultura... Il Pd parla di questo". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, dal palco dell'assemblea dei circoli del partito al Teatro Linear Ciak di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev