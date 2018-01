(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2018 Renzi Bellanova candidata contro D'Alema ''Teresa Bellanova sara' candidata contro D'Alema nel suo collegio, spero che dopo il 4 marzo si chiamera' collegio di Bellanova e non piu' collegio D'Alema''. Queste le parole di Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, durante la conferenza stampa per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 4 marzo 2018. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev