(Agenzia Vista) Torino, 13 gennaio 2018 Renzi buon governo M5s a Torino ha falsificato bilanci ''Per mesi e mesi si e' parlato del buon governo dei Cinque stelle" a Torino "ma per prima cosa hanno tagliato sulla cultura. Noi non vogliamo fare polemica ma mostrare una diversita'. Noi siamo gli amministratori che non falsificano i bilanci, non mettono cinque milioni in piu' a penna. E nella nostra citta' i revisori dei conti non si dimettono''. Queste le parole del segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, intervenuto ad 'Energie Locali', la convention degli amministratori locali del PD. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev