(Agenzia Vista) Firenze, 20 ottobre 2019 Renzi: "Dalla Leopolda nessun ultimatum al Governo" Matteo Renzi interviene sul palco della Leopolda 10: "Agli amici della politica romana dico: proporre delle idee non è lanciare un ultimatum, è fare politica. Non ultimatum, ma primato della politica. Noi diciamo: ma che vi ha fatto di male il ceto medio per essere tartassato da tasse inutili?" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev