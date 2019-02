(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019 Renzi: "Decretone atto di masochismo, dov'è Tria?" Il senatore del Pd, Matteo Renzi, interviene in Aula al Senato per le dichiarazioni di voto sul Decretone: "Segna un clamoroso atto di masochismo di fronte alla crisi economica che stiamo per vivere. Mancano all'appello 40 miliardi di euro, manca anche il ministro dell'Economia all'appello in quest'Aula e ne capisco l'imbarazzo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev