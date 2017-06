Renzi: dibattito sulla coalizione addormenta i cittadini

(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2017 Il segretario del PD, Matteo Renzi, alla rassegna stampa Ore Nove"Ci sono state polemiche perche' abbiamo presentato sui social la torta di Ricci. In questi casi ognuno rivendica un pezzo di vittoria. I Cinque stelle avendo vinto 8 comuni su 165 dicono che prosegue l'avanzata trionfale e noi che ne abbiamo vinti 67 non ne poteamo esser da meno. Ma i nostri lo hanno detto subito in tv che abbiamo perso. Sconfitte come Genova fanno male. Nel complesso numericamente abbiamo vinto piu' comuni degli altri, ma rispetto all'altra volta ne abbiamo persi di piu'. Quindi il giudizio non e' positivo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev