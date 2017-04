Renzi finisce discorso l'abbraccio con i militanti e con Guerini e Martina

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2017 Matteo Renzi vince le primarie del Pd con circa il 73%. L'affluenza si attesta a circa 2 milioni di votanti. "Il congresso segna l'inizio di una pagina nuova, non è al rivincita o il secondo tempo della solita partita", ha detto Renzi parlando alla sede del Pd. "Ha vinto tutto il Pd ma soprattutto quello che non si è vergognato delle cose fatte in questi anni, della legge sul dopo di noi, delle unioni civili, della legge sul lavoro, perché se ci sono 700mila posti di lavoro in più non possiamo far finta di vergognarcene, il Jobs act è una delle cose più straordinariamente di sinistra fatte",