Renzi: grazie a Emiliano e Orlando

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2017 Il vincitore delle primarie del PD, Matteo Renzi, intervendo al Nazareno commentando il risultato:"Nelle primarie del Pd c'è sangue vivo, storie in carne e ossa che lo rendono una comunità meravigliosa. E' il rapporto con il popolo che segna la diversità del Pd rispetto a tutti gli altri. Tutti parlano di populismi, ma l'alternativa non è nel salotto, nei tweet, ma nel popolo: non avere paura della democrazia, dei voti, di fare le primarie. Non c'è alternativa alle persone"._Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev