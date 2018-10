(Agenzia Vista) Firenze, 19 ottobre 2018 Renzi: "Io non tacerò rappresento popolo che non si arrende" "Questo Governo vuole anche mettere a tacere l'opposizione, io non tacerò, rappresento un popolo che non si arrende". Queste le parole di Matteo Renzi all'inaugurazione della Leopolda 2018. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it