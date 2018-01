(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2018 Renzi Lucia Annibali candidata a Parma ''Lucia Annibali nel collegio di Parma, la citta' che la ha adottata per le vicende note, ed in alcuni plurinominali''. Queste le parole di Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, durante la conferenza stampa per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 4 marzo 2018. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev