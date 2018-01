(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2018 Renzi messa in campo squadra migliore possibile per vincere ''iamo convinti di aver messo in campo la migliore squadra per andare a vincere le elezioni. C'e' molto gossip in queste ore. Ma i vari candidati oggettivamente sono i piu' preparati, i piu' competenti e a mio giudizio quelli maggiormente in grado di portare avanti la fiaccola della speranza che abbiamo acceso in questi anni''. Queste le parole di Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, durante la conferenza stampa per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 4 marzo 2018. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev