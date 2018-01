(Agenzia Vista) Milano, 14 gennaio 2018 Renzi: non e' piu' tempo di rottamazione, ma altri tentano restaurazione 'Se non ci fosse stato un momento in cui tanti hanno avuto la forza di dire rottamazione, il ceto politico sarebbe lo stesso di allora''. Queste le parole di Giorgio Gori, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il Partito Democratico, dal palco di ''Obiettivo Governo'' evento orgnizzato dal partito per la campagna elettorale. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev