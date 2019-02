(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2019 Renzi scherza con i fotografi vi serve photoshop per farmi venir bene L'esponente del Partito Democratico ed ex-presidente del Consiglio in conferenza alla Stampa Estera per la presentazione del suo libro "Un'altra strada". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev