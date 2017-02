(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 19 febbraio 2017 Il Partito Democratico in assemblea all'Hotel Parco dei Principi di Roma. Giornata fondamentale per il futuro del partito con la conferma delle dimissioni di Matteo Renzi come segretario e i tentativi di mediazione con la minoranza./ UnitàTV