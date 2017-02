Renzi: sì a congresso prima di elezioni, non voglio scissioni

Roma (askanews) - Sì al congresso prima delle elezioni, no alle scissioni. Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi durante la direzione del Pd. "Non ho mai immaginato che si potesse arrivare alla scissione su un calendario 'o fai congresso prima delle elezioni o me ne vado' e mi vorrebbe voglia di considerare questo una sorta di ricatto morale" ha detto, "ma credo che sia buon senso da parte di chi ha responsabilità di conduzione di una comunità accettare l'invito a fare il congresso prima delle elezioni, io non voglio scissioni e se le voglio le vorrei sulla base di opinioni diverse, se scissione deve essere che sia un scissione senza alibi, certo non con l'alibi del calendario".