(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2018 Renzi torna sul palco della Leopolda in versione presentatore, ovazione dal pubblico Ovazione per Matteo Renzi che torna sul palco della Leopolda in veste di presentatore televisivo, con una scrivania alla Fabio Fazio. Renzi ha intervistato diverse personalità, da Paolo Bonolis al dottor Burioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it