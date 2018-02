(Agenzia Vista) Sant'Anna di Stazzema, 15 febbraio 2018 Renzi tutte forze politiche siano antifasciste Il segretario del Pd, Matteo Renzi, insieme ad altri esponenti del partito a Sant'Anna di Stazzema per firmare l'iscrizione nell'Anagrafe antifascista: "E' un onore ed un dovere per noi essere qui oggi. Bisogna far vivere questo luogo e la memoria di quanto vi e' accaduto, portando le persone a conoscere quello che e' accaduto, soprattutto gli studenti. Sono stato gia' qui quando ero studente e tornero' la prossima estate con i miei figli quando verro' in Versilia perche' proprio loro avevano espresso questo desiderio" / courtesy Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev