Renzi vince le primarie del PD, i discorsi finali dei candidati a confronto

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2017 Matteo Renzi vince le primarie del Partito Democratico e torna alla segreteria del partito. I primi risultati delle urne hanno evidenziato una netta prevalenza dell'ex-premier, il quale ha ricevuto i complimenti dell'avversario Andrea Orlando che, in conferenza, ha riconosciuto la sconfitta. Il comitato per la mozione di Emiliano ha evidenziato la grande affluenza di elettori dal sud Italia Il vincitore delle primarie del PD, Matteo Renzi, intervendo al Nazareno commentando il risultato:"Nelle primarie del Pd c'è sangue vivo, storie in carne e ossa che lo rendono una comunità meravigliosa. E' il rapporto con il popolo che segna la diversità del Pd rispetto a tutti gli altri. Tutti parlano di populismi, ma l'alternativa non è nel salotto, nei tweet, ma nel popolo: non avere paura della democrazia, dei voti, di fare le primarie. Non c'è alternativa alle persone" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev