(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2019 “Nessuno accordo sulla scelta del candidato per le regionali in Campania. Noi avevamo un accordo di massima perché a Forza Italia spettasse fare dei nomi ma ancora non è stata fatta la riunione definitiva. Ricordo che non c’è solo la Campania ma una serie di regioni che andranno al voto”, così l’Onorevole, Giorgia Meloni, a margine dell’evento organizzato da Federcuochi. agenziavista.it