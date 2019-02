(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2019 Restitution day Di Maio Tagli di 2mln di euro a parlamentari per Protezione Civile La conferenza stampa a Montecitorio per il Restitution day del M5s con il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, i capigruppo di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Così il ministro Di Maio: "Oggi manteniamo un'altra promessa con gli italiani. Se lo diciamo lo facciamo e' lo slogan della nostra campagna. Oggi tagliamo 2 milioni di euro in pochi mesi a tutti i parlamentari del M5S e li mettiamo in dotazione alla Protezione Civile. Le Regioni coinvolte sono Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev