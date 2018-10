Riace, Salvini: arrestato campione di buonismo e accoglienza

Napoli (askanews) - "Se qualcuno ha ritenuto di arrestare il campione del buonismo e dell'accoglienza me ne dolgo, perché non festeggio mai l'arresto di un libero cittadino. Però è la dimostrazione del fatto che l'immigrazione fuori controllo porta al malaffare. Poi, io non faccio il giudice, l'avvocato né il magistrato. La procura di Locri avrà avuto i suoi elementi. Auguro le migliori fortune al sindaco a ai suoi sponsor, prendo atto con rammarico e sconvolgimento". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a Napoli.