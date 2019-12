Ricercatori precari manifestano a Montecitorio con maschere e gabbie

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2019 I lavoratori e le lavoratrici degli enti di ricerca in piazza davanti a Montecitorio per il rinnovo del contratto nazionale, per maggiori investimenti nella ricerca, per stabilizzare tutto il personale precario, per la salvaguardia e l’autonomia degli enti e la valorizzazione del personale. agenziavista.it