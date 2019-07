(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2019 Rifiuti Roma, Bechis e la tari da 543 euro, ma i bidoni sono pieni: "Che risate con la Raggi" Il direttore de Il Tempo, Franco Bechis, in un video ironico mostra la bolletta della tari di 543,09 euro ricevuta dall'Ama e subito dopo fa vedere i bidoni della spazzatura sotto casa sua circondati dai rifiuti, a quel punto il direttore ci ride su e commenta: "Che simpaticoni, 543 euro di tari per il primo semestre, la tassa dei rifiuti, perché li raccolgono i rifiuti...questo è il bidone sotto casa mia. Ma che spiritosi all'Ama, 543 euro per un semestre per questo meraviglioso servizio" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev