Rifiuti Roma, Di Maio: ''Daremo massimo supporto a regione e città''

(Agenzia Vista) Novi Ligure, 05 gennaio 2019 Rifiuti Roma Di Maio Daremo massimo supporto a regione e citta Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nello stabilimento della Pernigotti a Novi Ligure per incontrare i lavoratori. Così Di Maio parlando ai giornalisti: "Noi daremo massimo supporto alla Regione Lazio e alla citta' di Roma. E' chiaro che con l'incendio di uno degli impianti fondamentali della citta' si e' messa la citta' in ginocchio, ma so che Regione, Comune e ministero dell'Ambiente stanno lavorando per trovare una soluzione temporanea". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev