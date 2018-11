(Agenzia Vista) Milano, 17 novembre 2018 Rifiuti, Salvini: "Devono produrre ricchezza non roghi tossici" "Io non sono al Governo per fare finta di niente. I rifiuti vanno smaltiti producendo anche utili, energia, ricchezza e non producendo i roghi tossici che avvelenano e ammazzano". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, intervenendo al Congresso Nazionale CNA. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it