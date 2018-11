(Agenzia Vista) Milano, 17 novembre 2018 "Il governo Berlusconi aveva un piano per 5 termovalorizzatori puliti e produttivi: il piano è rimasto nel cassetto. Parlerò con Luigi con cui abbiamo sempre trovato l'accordo, nell'interesse dei campani, non per gli interessi di altri". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a marginea assemblea nazionale Cna a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it