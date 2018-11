Rifiuti, Salvini: "Servono termovalorizzatori non roghi tossici"

(Agenzia Vista) Milano, 17 novembre 2018 "Se produci rifiuti quasi ovunque quei rifiuti significano ricchezza e non devastazione della salute. Per il nostro bene bisogna avere il coraggio di dire alla nostra gente che non possiamo più fare finta di niente. Io non sono al Governo per fare finta di niente. I rifiuti vanno smaltiti per produrre ricchezza non roghi tossici che ammazzano". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini all'assemblea Cna a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it