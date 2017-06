Riina, Bindi: con le sue condizioni, potrebbe rientrare in cella

Milano (askanews) - Le condizioni di salute di Riina sono "imprevedibili data l'età ma stazionarie" e "potrebbero in ipotesi, a giudizio dei medici, consentire il suo rientro in cella". Lo ha detto la presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi esponendo alla Camera i risultati del sopralluogo a Parma, per valutare le condizioni di detenzione del boss mafioso."Si è accertato che, sebbene abbia sempre goduto della massima attenzione medico assitenziale, l'attuale situazione è mutata in meglio rispetto a maggio 2016, ed è ricoverato presso struttura pubblica adeguata", ha aggiunto.