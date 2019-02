Rimborsopoli, Di Maio: l'espulsione di Giulia Sarti è "doverosa"

Roma, 27 feb. (askanews) - "Nel caso di Giulia Sarti, lei diceva di non essere colpevole e in quel caso decise di querelare l'ex fidanzato. La querela è stata archiviata, va da sè che quello che diceva evidentemente l'ex fidanzato era vero. Le sue dimissioni sono un atto doveroso": così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ha commentato, incontrando i giornalisti dopo un incontro in Confartigianato, le dimissioni di Giulia Sarti dalla presidenza della commissione Giustizia della Camera, aggiungendo che sull'espulsione dal M5S si dovrà attendere la valutazione dei probiviri. "Credo - ha detto - che l'espulsione sia doverosa. Per me il caso è chiuso qui".La deputata pentastellata nel febbraio 2018 accusò l'ex fidanzato, Bogdan Andrea Tibusche, al tempo dei fatti anche suo collaboratore, di averle sottratto dal conto i soldi (circa 23mila euro) che dovevano essere restituiti al Movimento e destinati al fondo dei parlamentari del M5s per il microcredito. La procura di Rimini, tuttavia, ieri ha chiesto l archiviazione della denuncia.