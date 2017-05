Rio de Janeiro, narcofficanti paralizzano la città

Rio de Janeiro (askanews) - Un gruppo di narcotrafficanti che voleva creare un diversivo per ostacolare un'azione di polizia ha bloccato una delle autostrade di accesso a Rio de Janeiro, in Brasile, creando un maxi ingorgo con una coda di oltre 60 chilometri.I trafficanti hanno dato alle fiamme alcuni autobus e camion lungo l'Avenida Brasil e l'adiacente via Washignton Luiz, senza provocare feriti ma bloccando di fatto due delle principali arterie della metropoli.Alla fine dell'operazione, la polizia ha arrestato 45 persone e sequestrato 32 fucili d'assalto, 4 tirapugni e 11 granate.